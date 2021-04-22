У міжнародній асоціації погіршили прогноз збитків світових авіакомпаній через пандемію - до $48 млрд

Сукупні збитки світових авіакомпаній через пандемію COVID-19 у 2021 році становитимуть 47,7 мільярда доларів. Ще восени його прогнозували на рівні 38 мільярдів.

Про це йдеться у прогнозі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), повідомляє "Громадське".

Пишуть, що найбільші фінансові втрати припадуть на Європу - збитки авіакомпаній у 2021 році там очікують на рівні 22,2 мільярда доларів проти 34,5 мільярда доларів торік.

Найменші втрати в поточному році припадуть на Африку - 1,7 мільярда доларів проти 2 мільярдів у 2020 році.

В цілому, як зазначає IATA, прогноз вказує на початок відновлення галузі в другій половині 2021 року. Очікується, що загальна кількість пасажирів авіатранспорту цьогоріч досягне 2,4 мільярда людей.

Це означає зростання на третину в порівнянні з майже 1,8 мільярда пасажирів, які літали у 2020 році, але значно нижче за пікову позначку 2019 року в 4,5 мільярда.

Нагадаємо, що через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60%