Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Молдові планують штрафувати за побори в школах і дитсадках

Уряд має розглянути запропоновані поправки на засіданні 22 грудня
Міністерство юстиції Молдови розробило поправки до Адміністративного кодексу країни, згідно з якими неформальні збори у школах та дитсадках каратимуть штрафом до 5 тисяч леїв (понад 7 тисяч гривень) або громадськими роботами.
У Молдові планують штрафувати за побори в школах і дитсадках Фото: pixabay.com

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації NewsMaker.

Уряд має розглянути запропоновані поправки на засіданні 22 грудня.

Покарання за неформальні грошові збори у школах та дитсадках загрожує не лише тим, хто отримує цю суму, а й тим, хто організує збір. 

Автор проєкту, міністерство юстиції, пропонує таким чином боротися із незаконним збиранням грошей в освітніх установах, нагадуючи, що, згідно з Конституцією, у Молдові безкоштовна освіта.

Йдеться про виплати до фонду класу і фонду школи, збір грошей на купівлю підручників та оплату додаткових занять, на ремонт та оснащення кабінетів, організацію позашкільної діяльності. 

"Усі ці виплати не регламентовані у національному законодавстві", - наголошується у проєкті поправок.

Також міністерство юстиції зазначає, що подарунки та додаткові виплати змушують вчителів інакше ставитись до дітей, батьки яких оплачують ці подарунки. Все це шкодить освітньому процесу та неупередженій оцінці знань учня.

Читайте також: Освітній омбудсмен: Давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2021 10:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.