БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГенеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом розкрадання державних грошей за допомогою незаконних схем імпорту електроенергії з України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Молдові розслідують розкрадання близько $12 мільйонів на імпорті електроенергії з України
Таким чином вони завдали державі збитків у розмірі $11 млн 927 тис
Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко
Про це 13 вересня повідомила Генпрокуратура Молдови, передає NewsMaker.
У розкраданні близько $12 млн підозрюють представників керівництва Energocom, чиновників Мінекономіки та інших осіб.
За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, в змові з чиновниками Міністерства економіки та Нацагентства з регулювання в енергетиці (НАРЕ), а також іншими особами, які в тому числі проживають за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію і привласнили різницю в ціні, йдеться в повідомленні.
Таким чином вони завдали державі збитків у розмірі $11 млн 927 тис.
Як пише видання, 8 червня Генеральна прокуратура Молдови повідомила про намір відновити розслідування, що стосується контракту на поставку електроенергії, укладеного між Молдовою і Україною 2008 року. 5 травня генпрокурор Олександр Стояногло анулював відмову Прокуратури у боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ порушити кримінальну справу, ухвалену 2017 року.
7 червня Anticorupţie повідомив про рішення суду відновити розслідування контракту на поставку електроенергії, укладеного між Молдовою і Україною в 2008 році. Портал зазначив, що в цій справі мають фігурувати соціаліст Ігор Додон і колишній демократ Володимир Плахотнюк, оскільки справу завели на підставі журналістського розслідування, що стосувалося обох.
Так, за даними розслідування, 2008 року в Молдові діяла шахрайська схема імпорту електроенергії через підставну компанію. У схемі, за інформацією журналістів, разом із Додоном і Плахотнюком брала участь експрем'єр Молдови Зінаїда Гречана.
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13 09 2021 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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