У Молдові спецназ провів обшук в офісі проросійського блоку напередодні виборів

Поліція підтвердила, що там відбуваються слідчі дії.

Вранці 16 жовтня біля офісу партійного блоку "Перемога" в Бєльцях, ключову роль у якому відіграє партія олігарха Ілана Шора, помітили п’ять автобусів спецназу. Поліція підтвердила, що там відбуваються слідчі дії.

За даними ЗМІ, спецпризначенці прибули для обшуків, ініційованих прокуратурою та національним інспекторатом розслідувань у зв’язку з можливою підготовкою фальсифікацій на президентських виборах та референдумі 20 жовтня.

Згодом речниця поліції Діана Фетко підтвердила, що у Бєльцях ведуться обшуки у рамках слідчих дій, а детальнішу інформацію повідомлять згодом.

Виборчий блок "Перемога" заснували у Москві в квітні 2024 року п’ять партій, пов’язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором: партія його імені "Шор" (яка у Молдові оголошена незаконною), її копія "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і Victorie ("Перемога").

У серпні ЦВК відмовила блоку у реєстрації, посилаючись на те, що назва об’єднання співзвучна з назвою однієї з партій-членів, а також на членство у ньому забороненої "Шор".

Перед цим у Бєльцях пройшли обшуки в офісі та помешканнях осіб, пов'язаних з партією "Відродження" – у справі про підкуп виборців і незаконне фінансування партій.