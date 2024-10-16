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У Молдові спецназ провів обшук в офісі проросійського блоку напередодні виборів

16 жовтня 2024, 12:07
У Молдові спецназ провів обшук в офісі проросійського блоку напередодні виборів
Фото: ria.ru
Поліція підтвердила, що там відбуваються слідчі дії.
Вранці 16 жовтня біля офісу партійного блоку "Перемога" в Бєльцях, ключову роль у якому відіграє партія олігарха Ілана Шора, помітили п’ять автобусів спецназу. Поліція підтвердила, що там відбуваються слідчі дії.
 
Про це повідомляє Newsmaker.
 
За даними ЗМІ, спецпризначенці прибули для обшуків, ініційованих прокуратурою та національним інспекторатом розслідувань у зв’язку з можливою підготовкою фальсифікацій на президентських виборах та референдумі 20 жовтня.
 
Згодом речниця поліції Діана Фетко підтвердила, що у Бєльцях ведуться обшуки у рамках слідчих дій, а детальнішу інформацію повідомлять згодом. 
 
Виборчий блок "Перемога" заснували у Москві в квітні 2024 року п’ять партій, пов’язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором: партія його імені "Шор" (яка у Молдові оголошена незаконною), її копія "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і Victorie ("Перемога").
 
У серпні ЦВК відмовила блоку у реєстрації, посилаючись на те, що назва об’єднання співзвучна з назвою однієї з партій-членів, а також на членство у ньому забороненої "Шор". 
 
Перед цим у Бєльцях пройшли обшуки в офісі та помешканнях осіб, пов'язаних з партією "Відродження" – у справі про підкуп виборців і незаконне фінансування партій.
Молдовавійна в Україніросія окупанти

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