У МОН пояснили, скільки триватиме навчальний рік, коли відбудеться ЗНО та вступна кампанія
Про це повідомили в Міносвіти, зазначає "Громадське".
Якщо карантин завершується до 1 червня:
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Усі учні, крім 11 класу, закінчують навчальний рік до 1 липня. Після карантину відбувається корегувальне навчання: вчитель узагальнює вивчене під час дистанційного навчання та знаходить теми, які потрібно допрацювати;
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11-класники навчаються до кінця червня, готуються до ЗНО.
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ЗНО триватиме з 25 червня до 17 липня. Результати основної сесії - до 31 липня.
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Вступна кампанія розпочинається з 1 серпня. Прийом документів - з 13 до 22 липня.
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Зарахування на бюджет - 1 вересня. Початок навчання для першокурсників - 15 вересня.
Якщо карантин продовжується до серпня:
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усі учні, крім 11 класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. Під час першого місяця наступного навчального року відбувається узагальнення вивченого під час дистанційного навчання. Вчителі повинні будуть зробити зріз знань. Навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.
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ЗНО триватиме з 17 серпня до 4 вересня. Результати основної сесії - до 17 вересня.
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Вступна кампанія стартує з 25 вересня. Прийом документів триває з 25 вересня до 3 жовтня.
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Зарахування на бюджет - до 23 листопада. Початок навчання для першокурсників - 2 листопада. Навчання інших курсів - з 1 вересня.
Крім того, 15 квітня Міносвіти оприлюднить онлайн-пробне ЗНО. Учасники зможуть отримати онлайн тестовий зошит. Згодом усім, хто зареєструвався і заплатив за пробне тестування, дозволять скласти його очно. Дата пробного ЗНО залежить від терміну карантину.
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для студентів вишів не випускних курсів навчальний рік завершиться, як і планувалось,
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сесія може бути проведена дистанційно за графіком, який затвердив заклад. Якщо іспит чи залік неможливо провести дистанційно - виш має перенести його на наступний навчальний рік;
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для студентів випускних курсів захисти дипломних робіт та атестаційні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації людей, які здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.
Через карантин Міносвіти вже скасувало державну підсумкову атестацію для 4 та 9 класів.
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