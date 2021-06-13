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У МОН розповіли про зарплати у президентському університеті: Зеленський хоче 4 тисячі доларів чи євро

Якою зарплата буде для інших викладачів майбутнього вишу, міністр не сказав
Володимир Зеленський хоче, щоб найкращі вчителі в університетському університеті отримували чотири тисячі "доларів чи євро".
У МОН розповіли про зарплати у президентському університеті: Зеленський хоче 4 тисячі доларів чи євро Фото: Фінанси 24

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє "Громадське".

"Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати зарплату 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні... Чотири тисячі доларів або євро", - сказав Шкарлет.

Якою зарплата буде для інших викладачів майбутнього вишу, міністр не сказав: "Дайте спочатку концепцію напишемо".

Перед президентськими виборами Зеленський пропонував підвищити вчителям зарплати до 4000 тисяч доларів - це приблизно 108 тисяч гривень.

Яка зарплата у вчителів?

З 1 січня 2021 року посадовий оклад молодого вчителя без категорії становить 4 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад учителя вищої категорії - 6 461 грн, що на 1 076 грн більше, ніж із вересня 2020 року. Це посадовий оклад за 18 годин роботи на тиждень.

З липня 2021 року зарплата вчителям також має зрости. Загалом на зарплати освітянам у 2021 році виділили 99,65 млрд грн.

Президентський університет

Володимир Зеленський вже підписав указ про створення Президентського університету. Раніше анонсували, що концепцію університету мають затвердити до липня 2021 року, а до жовтня депутати мають ухвалити закон про особливості правового статусу закладу.

Будівництво університету планують завершити до вересня 2023 року - на нього витратять 7,2 мільярда гривень. Навчання має розпочатися з 1 жовтня 2023 року. Зеленський заявляв, що навчання у закладі буде безоплатним, а випускники потім "реалізовуватимуться і працюватимуть в Україні для захисту держави".

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13 06 2021 15:18
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