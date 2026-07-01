У Монако перевіряють версію про причетність СБУ до вибуху, в якому постраждав Єрмолаєв – Le Figaro

З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

Триває розслідування вибуху в Монако 30 червня, внаслідок якого постраждав забудовник з Дніпра Вадим Єрмолаєв. Місцеві слідчі розглядають версію про причетність Служби безпеки України.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерела.

За інформацією видання, напад був скоріше "попередженням", ніж спробою вбивства. Підозрюваного продовжують шукати. Спочатку він втік до сусіднього французького міста Босолей, а згодом міг потрапити до Італії. Раніше медіа писали, що невідомий чоловік залишив рюкзак з вибухівкою у вестибюлі будинку, де живе бізнесмен.

Вадим Єрмолаєв – один з найбільших забудовників Дніпра, який від початку повномасштабної війни проживає не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

29 червня в будинку в Монако стався вибух, у якому постраждали троє людей. Хоча ім'я Єрмолаєва серед постраждалих офіційно не підтверджували, про це написали кілька медіа, а потім підтвердила "Суспільному" його офіційна дружина Анна. Посольство України у Франції повідомило, що всі троє є членами родини українського походження.

Двоє інших постраждалих – 13-річний син Єрмолаєва, який отримав опіки тіла, та жінка, якій ампутували ногу і ступні. У медіа її називають партнеркою Єрмолаєва, тоді як його офіційна дружина розповіла, що постраждала не вона, бо перебувала в іншому місці.