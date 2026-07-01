Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Монако перевіряють версію про причетність СБУ до вибуху, в якому постраждав Єрмолаєв – Le Figaro

01 липня 2026, 08:31
У Монако перевіряють версію про причетність СБУ до вибуху, в якому постраждав Єрмолаєв – Le Figaro
vadymiermolaiev.info
З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

Триває розслідування вибуху в Монако 30 червня, внаслідок якого постраждав забудовник з Дніпра Вадим Єрмолаєв. Місцеві слідчі розглядають версію про причетність Служби безпеки України.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерела.

За інформацією видання, напад був скоріше "попередженням", ніж спробою вбивства. Підозрюваного продовжують шукати. Спочатку він втік до сусіднього французького міста Босолей, а згодом міг потрапити до Італії. Раніше медіа писали, що невідомий чоловік залишив рюкзак з вибухівкою у вестибюлі будинку, де живе бізнесмен.

Вадим Єрмолаєв – один з найбільших забудовників Дніпра, який від початку повномасштабної війни проживає не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

29 червня в будинку в Монако стався вибух, у якому постраждали троє людей. Хоча ім'я Єрмолаєва серед постраждалих офіційно не підтверджували, про це написали кілька медіа, а потім підтвердила "Суспільному" його офіційна дружина Анна. Посольство України у Франції повідомило, що всі троє є членами родини українського походження.

Двоє інших постраждалих – 13-річний син Єрмолаєва, який отримав опіки тіла, та жінка, якій ампутували ногу і ступні. У медіа її називають партнеркою Єрмолаєва, тоді як його офіційна дружина розповіла, що постраждала не вона, бо перебувала в іншому місці.

СБУМонакоВадим Єрмолаєв

Останні матеріали

Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється