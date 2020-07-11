У Morgan Stanley оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад 10 мільярдів доларів
Про це пише The Guardian, зазначає "Економічна правда".
У своїх прогнозах банки припускають, що людям доведеться вакцинуватися від COVID-19 щорічно, як і від грипу, а середня ціна за дозу вакцини становитиме 20 дол.
Аналітик Morgan Stanley Метью Харрісон вважає, що, якщо від коронавірусу буде щорічно робити щеплення стільки ж людей, скільки від грипу, виручка фармкомпаній в США, Європі та інших розвинутих країнах складе 10 млрд дол на рік.
За його оцінкою, вартість виробництва дози вакцини в 5-10 дол. Обсяг ринку буде залежати від того, чи доведеться проводити вакцинацію щорічно, а також від вартості вакцини, і в світовому масштабі може досягти 25 млрд дол.
Тим часом аналітик Credit Suisse Еван Сейгерман вважає, що тільки ринок США може скласти 10 млрд дол виходячи з ціни на дозу вакцини Pfizer в 19,5 дол і припущення, що 330 млн осіб отримають по дві дози вакцини.
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