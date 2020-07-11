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У Morgan Stanley оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад 10 мільярдів доларів

У своїх прогнозах банки припускають, що людям доведеться вакцинуватися від COVID-19 щорічно, як і від грипу, а середня ціна за дозу вакцини становитиме 20 дол.
Фінансові агломерати Morgan Stanley і Credit Suisse оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад 10 мільярдів доларів.
У Morgan Stanley оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад 10 мільярдів доларів Фото: з вільних джерел

Про це пише The Guardian, зазначає "Економічна правда".

У своїх прогнозах банки припускають, що людям доведеться вакцинуватися від COVID-19 щорічно, як і від грипу, а середня ціна за дозу вакцини становитиме 20 дол.

Аналітик Morgan Stanley Метью Харрісон вважає, що, якщо від коронавірусу буде щорічно робити щеплення стільки ж людей, скільки від грипу, виручка фармкомпаній в США, Європі та інших розвинутих країнах складе 10 млрд дол на рік.

За його оцінкою, вартість виробництва дози вакцини в 5-10 дол. Обсяг ринку буде залежати від того, чи доведеться проводити вакцинацію щорічно, а також від вартості вакцини, і в світовому масштабі може досягти 25 млрд дол.

Тим часом аналітик Credit Suisse Еван Сейгерман вважає, що тільки ринок США може скласти 10 млрд дол виходячи з ціни на дозу вакцини Pfizer в 19,5 дол і припущення, що 330 млн осіб отримають по дві дози вакцини.

Нагадаємо, що AstraZeneca заявляє, що може випустити COVID-вакцину ще до кінця року
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07 11 2020 12:39
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