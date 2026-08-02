У москві після вибуху в ресторані загинули п'ятеро: ціллю міг бути російський генерал

Російські слідчі кваліфікували інцидент як теракт і перевіряють версію, що вибухівку заховали у коробці з подарунком та підірвали дистанційно.

Двоє постраждалих померли в лікарні, через що кількість жертв вибуху на Кудринській площі зросла до п'яти.

Ще кілька людей перебувають у тяжкому стані, пишуть російські медіа.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих: жінку, яка, за версією слідства, принесла до ресторану коробку з вибуховим пристроєм, охоронця закладу та одного з гостей.

Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтею про теракт. За попередньою версією, саморобний вибуховий пристрій був захований у коробці, замаскованій під подарунок, а вибух здійснили дистанційно. Російське слідство також припускає, що жінка, яка доставила коробку, могла не знати про її вміст.

Офіційно правоохоронці не називають можливу ціль атаки. Водночас низка російських ЗМІ та Telegram-каналів стверджують, що вибух міг бути пов'язаний із закритим заходом на честь дня народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф генерала Олександра Чайка. На користь цієї версії вони вказують, зокрема, на напис "Олександр 55", який нібито був помічений на сцені ресторану. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, у центрі москви пролунав вибух у ресторані.