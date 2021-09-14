ВІДПОЧИНОК НОВИНИСуд в Москві знову на мільйони оштрафував Facebook, Telegram та Twitter через відмову "видалити заборонений в Росії контент".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві знову оштрафували Facebook, Telegram та Twitter – не хочуть видаляти "заборонений контент"
Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що Facebook оштрафували за п'ять "правопорушень" на суму у 21 млн рублів, про це повідомляє "Економічна правда".
Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів.
Також оштрафований Telegram на 9 млн, загальна сума - 35 млн рублів.
Twitter отримав ще один штраф на 5 млн.
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