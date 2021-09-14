У Москві знову оштрафували Facebook, Telegram та Twitter – не хочуть видаляти "заборонений контент" Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів

Суд в Москві знову на мільйони оштрафував Facebook, Telegram та Twitter через відмову "видалити заборонений в Росії контент".

Фото: з вільного доступу

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