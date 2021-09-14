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У Москві знову оштрафували Facebook, Telegram та Twitter – не хочуть видаляти "заборонений контент"

Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів
Суд в Москві знову на мільйони оштрафував Facebook, Telegram та Twitter через відмову "видалити заборонений в Росії контент".
У Москві знову оштрафували Facebook, Telegram та Twitter – не хочуть видаляти "заборонений контент" Фото: з вільного доступу
Зазначається, що Facebook оштрафували за п'ять "правопорушень" на суму у 21 млн рублів, про це повідомляє "Економічна правда".
 
Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів.
 
Також оштрафований Telegram на 9 млн, загальна сума - 35 млн рублів.
 
Twitter отримав ще один штраф на 5 млн.
 
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14 09 2021 17:56
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