НОВИНИГолова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів. Зокрема, у цього варіанту коронавірусу значно коротший інкубаційний період.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ України Віктора Ляшка.
У МОЗ пояснили, чим "Омікрон" відрізняється від інших варіантів коронавірусу. Зокрема, у цього штаму:
- значно коротший інкубаційний період, за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів передається в 7 разів швидше, в порівнянні з штамом "Дельта", що циркулював раніше;
- людина, яка захворіла, може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;
- значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для "Дельти"), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним саме для симптому "Омікрона";
- в порівнянні з попередніми штамами, "Омікроном" стали частіше хворіти діти.
Нагадаємо, що у Києві зафіксували перші випадки зараження штамом Омікрон.
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20 01 2022 16:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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