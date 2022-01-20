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У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів. Зокрема, у цього варіанту коронавірусу значно коротший інкубаційний період.
У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ України Віктора Ляшка.
 
У МОЗ пояснили, чим "Омікрон" відрізняється від інших варіантів коронавірусу. Зокрема, у цього штаму:
 
  • значно коротший інкубаційний період, за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів передається в 7 разів швидше, в порівнянні з штамом "Дельта", що циркулював раніше;
 
  • людина, яка захворіла, може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;
 
  • значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для "Дельти"), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним саме для симптому "Омікрона";
 
  • в порівнянні з попередніми штамами, "Омікроном" стали частіше хворіти діти.
 
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20 01 2022 16:27
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