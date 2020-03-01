CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні від ускладнень вірусу грипу типу А 31 грудня 2019 року помер чоловік. Це підтвердили лабораторні дослідження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ повідомили про чергову смерть від грипу і нагадали про важливість вакцинації
В Центрі громадського здоров’я зазначають, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація
Фото: ap.org
В Центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначили, пацієнт із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, повідомляє "Громадське". Йому проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя медикам не вдалось.
Загалом з початку епідсезону вже госпіталізували 53 527 осіб, із них 79% діти. Водночас з початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.
В Центрі громадського здоров’я зазначають, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація.
!Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, що МОЗ України оновило перелік протипоказань до календаря щеплень.
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