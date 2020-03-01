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У МОЗ повідомили про чергову смерть від грипу і нагадали про важливість вакцинації

В Центрі громадського здоров’я зазначають, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація
В Україні від ускладнень вірусу грипу типу А 31 грудня 2019 року помер чоловік. Це підтвердили лабораторні дослідження.
У МОЗ повідомили про чергову смерть від грипу і нагадали про важливість вакцинації Фото: ap.org

В Центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначили, пацієнт із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, повідомляє "Громадське". Йому проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя медикам не вдалось.

Загалом з початку епідсезону вже госпіталізували 53 527 осіб, із них 79% діти. Водночас з початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

В Центрі громадського здоров’я зазначають, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація.

!Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що МОЗ України оновило перелік протипоказань до календаря щеплень.

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03 01 2020 16:20
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