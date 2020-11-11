НОВИНИЧерез збільшення кількості хворих на COVID-19 нещодавно Україна перейшла на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема, передбачає відмову від планових операцій в лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, на кого ці обмеження не поширяться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ пояснили, на кого не буде поширюватися заборона про планові госпіталізації
Фото: gettyimages.com
Про це на брифінгу 11 листопада розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".
Лікарі продовжать надавати допомогу:
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внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів,
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надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим,
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надання меддопомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями,
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надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах.
Також не зупинятимуть госпіталізацію, якщо її перенесення нашкодить життю та здоров'ю людини. Наприклад, операції щодо інсультів, інфарктів мають проводити без перенесення навіть під час карантину.
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11 11 2020 13:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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