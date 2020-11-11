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У МОЗ пояснили, на кого не буде поширюватися заборона про планові госпіталізації

Через збільшення кількості хворих на COVID-19 нещодавно Україна перейшла на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема, передбачає відмову від планових операцій в лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, на кого ці обмеження не поширяться.
У МОЗ пояснили, на кого не буде поширюватися заборона про планові госпіталізації Фото: gettyimages.com

Про це на брифінгу 11 листопада розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське". 

Лікарі продовжать надавати допомогу:

  • внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів,

  • надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим,

  • надання меддопомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями,

  • надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах.

Також не зупинятимуть госпіталізацію, якщо її перенесення нашкодить життю та здоров'ю людини. Наприклад, операції щодо інсультів, інфарктів мають проводити без перенесення навіть під час карантину.

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11 11 2020 13:12
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