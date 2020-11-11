У МОЗ пояснили, на кого не буде поширюватися заборона про планові госпіталізації

Через збільшення кількості хворих на COVID-19 нещодавно Україна перейшла на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема, передбачає відмову від планових операцій в лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, на кого ці обмеження не поширяться.

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Про це на брифінгу 11 листопада розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське". Лікарі продовжать надавати допомогу: внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів,

надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим,

надання меддопомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями,

надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах. Також не зупинятимуть госпіталізацію, якщо її перенесення нашкодить життю та здоров'ю людини. Наприклад, операції щодо інсультів, інфарктів мають проводити без перенесення навіть під час карантину. Читайте також: МОЗ використав лише третину виділених коштів, найбільше - на лікарів

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