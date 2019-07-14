У МОЗ пропонують до обговорення закон про обмеження тютюну та електронних сигарет
"Електронні сигарети = традиційне куріння, а не ”безпечна альтернатива” сигаретам. Це допоможе зберегти здоров’я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів. Відповідний законопроект опубліковано для громадського обговорення", — зазначила Супрун, йдеться в "Громадське".
Ознайомитися з документом можна за посиланням.
Проектом пропонують також заборонити:
- сигарети, в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;
- тютюнові вироби, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження
сигарети та тютюн для самокруток з характерним запахом та/або смаком;
- тютюнові вироби, що містять такі добавки.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)".
Додамо, Міністерство фінансів України доручило Державній фіскальній службі активізувати свою боротьбу з виготовлення та продажу підробних цигарок невідомого походження.
Зокрема, там підрахували, що за першу половину 2019 року до бюджету недоплатили 8,9 мільярда гривень акцизів з тютюнових виробів.
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