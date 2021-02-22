У МОЗ розповіли, чи готові запровадити "ковід-паспорти" в Україні та якою може бути альтернатива

У МОЗ пояснили: якщо у світі запровадять не спеціальний "ковід-паспорт", а просто довідку про вакцинацію від коронавірус

Перш ніж ухвалювати якісь рішення щодо запровадження "ковід-паспортів", Україна хоче подивитися на реакцію у світі.

Про це "Громадському" повідомили в Міністерстві охорони здоров’я і нагадали позицію ВООЗ, яка вважає "ковід-паспорти" дискримінацією щодо імунного статусу.

У МОЗ пояснили: якщо у світі запровадять не спеціальний "ковід-паспорт", а просто довідку про вакцинацію від коронавірусу, то Україна вже має механізм її друку й видачі.

"Зараз, коли вакцинуватимуть усіх людей, у мобільній бригаді сидітиме реєстратор: людина, яка вноситиме дані тих, хто провакцинувався, у медичну систему. Після того, як завершиться другий раунд вакцинації (тому що в нас двократне введення препарату), на прохання людини їй роздрукують свідоцтво про вакцинацію з печаткою і дадуть на руки. Якщо людині свідоцтво не потрібне, вона зможе звернутися по нього в будь-який час", - розповідають у МОЗ.

Ми також звернулися до Міністерства закордонних справ із питаннями, чи обговорюється проблема необхідності "ковід-паспорта" для перетину кордону. Однак поки що відповіді ми не отримали.

Коли почнеться вакцинація проти COVID-19 в Україні?

Спершу в МОЗ обіцяли початок вакцинації 15 лютого, але цього не сталося. За словами Степанова, затримка пов’язана з "технологічними проблемами логістичного характеру". Поки що Україна не отримала препаратів.

Завтра, 23 лютого, в Україну має прилетіти 500 доз вакцини AstraZeneca (CoviShield). Її розробив Оксфордський університет разом із компанією AstraZeneca. Для локального індійського ринку цю вакцину випускає Serum Institute India (SII). Контролювати відправку цих вакцин з Індії поїхав сам міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, що українці зможуть вільно їздити до ЄС тільки з COVID-вакцинацією