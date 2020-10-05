У МОЗ затвердили рекомендації роботи для перукарень, магазинів, кафе та іншого бізнесу під час карантину З відповідними постановами МОЗ можна ознайомитися за розміщенними посиланнями у тексті

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо роботи бізнесу під час надання послуг в умовах карантину після його послаблення з 11 травня.

Фото: МОЗ

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію