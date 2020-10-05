ПОЛІТИКА НОВИНИГоловний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо роботи бізнесу під час надання послуг в умовах карантину після його послаблення з 11 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ затвердили рекомендації роботи для перукарень, магазинів, кафе та іншого бізнесу під час карантину
З відповідними постановами МОЗ можна ознайомитися за розміщенними посиланнями у тексті
Фото: МОЗ
Про це Ляшко повідомив у Facebook.
«Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки», — написав він.
Так, ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланнями:
- в перукарнях та салонах краси;
- при роботі закладів громадського харчування;
- при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;
- при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях;
- при наданні стоматологічної допомоги.
Фото: Коронавірус_інфо
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10 05 2020 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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