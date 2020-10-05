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У МОЗ затвердили рекомендації роботи для перукарень, магазинів, кафе та іншого бізнесу під час карантину

З відповідними постановами МОЗ можна ознайомитися за розміщенними посиланнями у тексті
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо роботи бізнесу під час надання послуг в умовах карантину після його послаблення з 11 травня.
У МОЗ затвердили рекомендації роботи для перукарень, магазинів, кафе та іншого бізнесу під час карантину Фото: МОЗ
Про це Ляшко повідомив у Facebook.
 
«Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки», — написав він.
 
Так, ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланнями:
 

Фото: Коронавірус_інфо

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10 05 2020 15:47
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