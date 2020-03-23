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У МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає

"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус"
Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що Україна переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає у боротьбі з коронавірусом не лише запобіганню поширенню епідемії, а й безпосередньому лікаванню хвороби.
У МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає

Нині команда МОЗу й українська влада загалом докладають максимум зусиль для боротьби з епідемією коронавірусу, заявив Ілля Ємець. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму фейсбуці, передає 24 КАНАЛ.

"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є місцевими вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країн",– зазначив міністр охорони здоров'я.

Він наголосив, що попри усі труднощі, нині важливо локалізувати вогнища епідемії в Україні. Ілля Ємець заявив, що українська команда спеціалістів зможе зробити так, щоб смертність від коронавірусу у нас була нижчою, ніж у Китаї, де вона становить 3-4%.

Нагадаємо, що в Україні розрахували найгірший сценарій розвитку подій через поширення коронавірусу. За основу взяли ситуацію в Італії.

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23 03 2020 10:40
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