У МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає
Нині команда МОЗу й українська влада загалом докладають максимум зусиль для боротьби з епідемією коронавірусу, заявив Ілля Ємець. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму фейсбуці, передає 24 КАНАЛ.
"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є місцевими вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країн",– зазначив міністр охорони здоров'я.
Він наголосив, що попри усі труднощі, нині важливо локалізувати вогнища епідемії в Україні. Ілля Ємець заявив, що українська команда спеціалістів зможе зробити так, щоб смертність від коронавірусу у нас була нижчою, ніж у Китаї, де вона становить 3-4%.
Нагадаємо, що в Україні розрахували найгірший сценарій розвитку подій через поширення коронавірусу. За основу взяли ситуацію в Італії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків