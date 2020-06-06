У МОЗ з’явиться підрозділ, який займатиметься питаннями трансплантації та лікування за кордоном
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу 6 травня, повідомляє "Громадське".
"Питанням трансплантації та лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага по тій новій структурі, яку я на минулому тижні підписав. У нас буде окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном", - розповів він.
Окрім того, Степанов заявив, що на сьогодні в Індії перебуває 7 українців, які очікують на трансплантацію.
"В Індії перебуває 7 пацієнтів, 2 з яких перебуває на стаціонарному лікуванні ще 5 - на амбулаторному лікуванні. Ці затримки (щодо трансплантації органів, - ред.) виникли через пандемію, ті обмеження, які були в Індії. Ми тримаємо зв’язок з цією клінікою, де проходить лікування наших пацієнтів і намагаємося зробити все, щоб це було пришвидшено. Зараз вже певні рухи вперед щодо пришвидшення думаю, що після зняття пом’якшення в Індії, це все буде швидше і вони отримають необхідну трансплантацію", - зазначив глава МОЗ.
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