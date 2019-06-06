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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У МВС заявили, що більшість поліцейських поновили на посадах після проваленої атестації

Після проваленої переатестації в межах реформи поліції, своє звільнення оскаржили 3300 правоохоронців. І більшість з них поновили на посадах за рішенням суду
Раніше глава МВС Арсен Аваков, коментуючи вбивство 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, у чому підозрюють двох поліцейських, сказав, у поліції є 800 осіб, які після провалу на переатестації повернулися в правоохоронні органи.
У МВС заявили, що більшість поліцейських поновили на посадах після проваленої атестації Фото: Нацполіція
"Їх навіть більше, це ті, хто поновився на своїх посадах… Понад 5300 поліцейських були рекомендовані до звільнення. Ця рекомендація була імперативна. Ще близько 5 тисяч було рекомендовано понизити в посаді. По суті, незадоволеними залишились близько 10 тисяч поліцейських. Із них оскаржили звільнення 3300 чоловік", - повідомив радник міністра внутрішніх справ України, колишній член атестаційної комісії Іван Варченко, йдеться у "Громадське".
 
На уточнююче запитання, чи всі були поновлені, Варченко сказав: «Рівень рішень наших судів – 97%. Рішення судів були за поновлення цих поліцейських на посаді». 
 
При цьому, Варченко наголосив, що кожне таке рішення поліція оскаржувала.
 
Нагадаємо, раніше генерала поліції Дмитра Ценова, який подав рапорт про звільнення з посади у зв'язку з убивством хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, 6 червня призначили на нову посаду в ООС. Він стане керівником поліцейських сил у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.

Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

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06 06 2019 20:30
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