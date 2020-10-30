У Миколаєві доремонтували катер «Бердянськ», який у 2018-му захопили росіяни у Керченській протоці

На Миколаївському суднобудівному заводі достроково закінчили ремонт малого броньованого катера «Бердянськ», який тривав з червня 2020 року. Це той катер, який у листопаді 2018 року захопили російські війська разом з екіпажем у Керченській протоці.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Працівники заводу відновили гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші важливі частини катеру. Також вдалося усунути кульові отвори, які залишилися на катері після обстрілів.

"Відновлений катер успішно пройшов ходові випробування та вже переданий замовнику із випередженням передбаченого договором графіка", — розповів директор підприємства Валерій Калашніков.

Крім того, на суднобудівному заводі вже відремонтували катер «Гола Пристань» та катер «Лубни».

Що цьому передувало?

25 листопада 2018 року при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських катерах "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Росія захопила в полон 24 українських військовослужбовців, троє з них тоді дістали поранень. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

Усіх полонених заарештували так званим «судом» у Криму, їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і «Матроська тиша». 7 вересня 2019 року після тривалих переговорів відбувся обмін полонених. Всього з Росії повернулися 35 українців, в тому числі 24 українських моряки.

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