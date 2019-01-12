У Миколаєві напали на журналіста місцевого сайту
Як розповіли в поліції, напад стався ввечері в суботу, 30 листопада, на вулиці Садовій.
"Надійшло повідомлення від кореспондента одного з місцевих видань про те, що біля будинку на вулиці Садовій невідомий бризнув йому в очі речовиною і завдав кілька ударів в обличчя, після чого зник", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.
Скільки було нападників, потерпілий не пам'ятає. Гроші і речі журналіста не зникли, зазначає сайт "Новости-N".
"В Олександра вистачило сил піднятися в квартиру, звідки його близькі подзвонили в поліцію і швидку допомогу. Лікар бригади "швидкої" діагностував ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї невідомою речовиною, а також травматичне пошкодження нижньої губи. Травма, за словами лікаря, вимагає хірургічного втручання", - повідомляє видання.
Зараз журналіст перебуває в лікарні.
Попередньо, слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт на термін до одного року.
Видання зазначає, що це не перший напад на Влащенка.
У жовтні 2012 року на нього було скоєно розбійний напад, в результаті якого він отримав кульове поранення в голову з пневматичного пістолета. Кулю досі так і не витягли - вона застрягла глибоко в тканинах головного мозку. Тоді міліція зуміла знайти нападників, вони були засуджені до тривалих термінів позбавлення волі.
У вересні 2014 року Влащенко був викрадений невідомими. Йому наділи на голову мішок, силою заштовхали в машину і вивезли за місто. Там його утримували близько 5 годин, допитували, погрожували вбивством. За цим фактом було написано заяву в правоохоронні органи, проте нападників так і не знайшли.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.
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