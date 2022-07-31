У Миколаєві внаслідок обстрілу загинув мільйонер і власник агрокомпанії Олексій Вадатурський та його друж

Вадатурському мало виповнитися 75 років 8 вересня. У 1991 році він заснував аграрну компанію "Нібулон", яку беззмінно очолював 31 рік

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва 31 липня загинув бізнесмен і власник агрокомпанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав він.

Вадатурському мало виповнитися 75 років 8 вересня. У 1991 році він заснував аграрну компанію "Нібулон", яку беззмінно очолював 31 рік.

До повномасштабної війни компанія мала 27 перевантажувальних терміналів та комплексів із прийому сільськогосподарських культур, флот із 81 судна. До війни "Нібулон" експортував продукцію в 70 країн світу, у 2021 році експортували 5,64 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, зокрема й зерна.

У 2021 році Вадатурський посів 24 місце серед найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінювали у 430 мільйонів доларів. Звання Героя України він отримав у 2007 році за "визначний внесок у зміцнення агропромислового комплексу".

Що відбулося в Миколаєві?

У ніч проти 31 липня окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що цієї ночі Миколаїв, схоже, опинився під найсильнішим обстрілом за весь час війни.

Унаслідок обстрілів пошкоджена низка об'єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО та житлові будинки. На місцях ударів виникло декілька пожеж: зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.