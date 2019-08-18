У Миколаєві затримали чоловіка, який побив ветерана АТО і зняв це на камеру, - ВІДЕО
Затриманий - 32-річий житель Бердичева, раніше судимий за крадіжку та за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", повідомляє пресслужба поліції.
"Зловмисник, який має кримінальні прізвиська "Малиш" и "Турик", намагається вести активну діяльність у соціальних мережах. Також відомо, що 26 липня "блогер" під Житомиром вчиняв хуліганські дії та побив ветерана АТО, що також стало об’єктом численних публікації в онлайн-виданнях", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка відвезуть до Хмельницького, де йому оберуть міру запобіжного заходу.
За інформацією місцевого видання "Журнал Житомира", затриманий - Артур Сороченко - відомий тим, що записує на відео знущання над людьми, зазвичай безхатченками, за що йому скидають гроші на банківську карту. Ветерана АТО він побив через слова про те, що Росія воює проти України.
Нагадаємо, що у Полтаві невідомий чоловік двічі вистрілив в охоронця кафе "Ботанік", який вимагав не справляти природних потреб на вулиці поблизу закладу.
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