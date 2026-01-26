У мирному плані США переглядають дату вступу України до ЄС через позицію окремих країн блоку

Паралельно в ЄС обговорюють можливість реформування механізму розширення, зокрема запровадження дворівневої моделі членства.

У початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється за посередництва США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Втім, наразі це положення переглядається через відсутність консенсусу серед держав-членів ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Вашингтон розглядав євроінтеграцію України як одну з ключових складових ширшого мирного врегулювання. Однак заперечення з боку низки країн Євросоюзу змусили відмовитися від фіксації конкретної дати вступу у фінальній версії пропозицій.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що членство України в ЄС потребує "дуже сміливої політичної волі" з боку всіх країн блоку. За його словами, для Києва принципово важливо, аби Євросоюз узяв на себе чітке політичне зобов’язання щодо вступу України якомога швидше, бажано з визначеною датою.

Качка підтвердив, що наразі узгодженої дати вступу немає, однак Україна й надалі наполягає на прискоренні євроінтеграційного процесу в межах мирних домовленостей.

Паралельно в ЄС обговорюють можливість реформування механізму розширення, зокрема запровадження дворівневої моделі членства. Такий підхід може дозволити Україні приєднатися до Євросоюзу ще до повного виконання всіх вимог, але з обмеженим доступом до окремих прав і переваг.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до вступу до 2030 року. Водночас українська сторона вважає, що з огляду на геополітичні обставини цей процес може бути суттєво прискорений.

Окрім питання членства, переговори між Україною, США та ЄС охоплюють фінансування післявоєнної відбудови, обсяг якої оцінюється приблизно у 800 млрд євро до 2040 року, а також умови подальшої фінансової допомоги й виконання антикорупційних зобов’язань.

Якщо потрібно — можу скоротити новину, переписати під стрічку новин або зробити версію з акцентом на позицію США чи ЄС.