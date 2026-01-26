Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У мирному плані США переглядають дату вступу України до ЄС через позицію окремих країн блоку

26 січня 2026, 15:49
У мирному плані США переглядають дату вступу України до ЄС через позицію окремих країн блоку
Паралельно в ЄС обговорюють можливість реформування механізму розширення, зокрема запровадження дворівневої моделі членства.

У початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється за посередництва США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Втім, наразі це положення переглядається через відсутність консенсусу серед держав-членів ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Вашингтон розглядав євроінтеграцію України як одну з ключових складових ширшого мирного врегулювання. Однак заперечення з боку низки країн Євросоюзу змусили відмовитися від фіксації конкретної дати вступу у фінальній версії пропозицій.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що членство України в ЄС потребує "дуже сміливої політичної волі" з боку всіх країн блоку. За його словами, для Києва принципово важливо, аби Євросоюз узяв на себе чітке політичне зобов’язання щодо вступу України якомога швидше, бажано з визначеною датою.

Качка підтвердив, що наразі узгодженої дати вступу немає, однак Україна й надалі наполягає на прискоренні євроінтеграційного процесу в межах мирних домовленостей.

Паралельно в ЄС обговорюють можливість реформування механізму розширення, зокрема запровадження дворівневої моделі членства. Такий підхід може дозволити Україні приєднатися до Євросоюзу ще до повного виконання всіх вимог, але з обмеженим доступом до окремих прав і переваг.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до вступу до 2030 року. Водночас українська сторона вважає, що з огляду на геополітичні обставини цей процес може бути суттєво прискорений.

Окрім питання членства, переговори між Україною, США та ЄС охоплюють фінансування післявоєнної відбудови, обсяг якої оцінюється приблизно у 800 млрд євро до 2040 року, а також умови подальшої фінансової допомоги й виконання антикорупційних зобов’язань.

Якщо потрібно — можу скоротити новину, переписати під стрічку новин або зробити версію з акцентом на позицію США чи ЄС.

ЄССШАмирний планТарас Качка

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється