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У МЗС Китаю не змогли відповісти на запитання про реальні дії Пекіна для "зміцнення миру"

01 березня 2023, 18:15
У МЗС Китаю не змогли відповісти на запитання про реальні дії Пекіна для
Фото: з вільного доступу
МЗС Китаю закликає до завершення російсько-української війни "мирним" шляхом. Утім, про конректну допомогу зі свого боку у цьому напрямку не говорять.

Міністерство закордонних справ Китаю наполягає на необхідності завершення російсько-української війни, яку Пекін називає "кризою", мирним шляхом, але про конкретні кроки зі свого боку у цьому напрямку не говорить. Про це запитали у представниці МЗС Китаю Мао Нін під чаc пресконференції. 

Журналіст Bloomberg наголосив, що МЗС Китаю постійно каже, що Пекін виступає за зміцнення миру, і є документ із 12 пунктів, у якому викладено певні ідеї. У зв'язку з цим журналіст запитав, чи здійснив Китай якісь дії щодо зміцнення миру, про які у відомстві хотіли б розповісти.

 

Мао Нін у відповідь сказала, що позиція Китаю "повністю та систематично" викладена в опублікованому раніше "мирному плані".

"Він відображає спільну надію всього світу на якнайшвидше завершення кризи та встановлення миру, а також щирість Китаю у просуванні мирних переговорів. Ми готові працювати з рештою світу, щоб продовжувати грати конструктивну роль у роботі з політичного врегулювання кризи", – сказала речниця МЗС Китаю.

Журналіст у відповідь уточнив, що питання полягає в тому, чи справді Китай зробив щось для зміцнення миру.

"Ми підтримуємо зв'язок з усіма сторонами та активно просуваємо мирні переговори", – сказала Мао Нін.

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