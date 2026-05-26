Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У МЗС Польщі попередили рф про наслідки через можливі удари по дипмісіях у Києві

26 травня 2026, 11:34
У МЗС Польщі попередили рф про наслідки через можливі удари по дипмісіях у Києві
Фото: з вільних джерел
Відомство закликало росію негайно припинити свою невиправдану і незаконну агресію та поважати міжнародні зобов'язання і договори.
У Польщі будь-які атаки на дипломатичні представництва країни розглядатимуть "як свідомі й умисні дії". Так міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на погрози росії щодо нових обстрілів Києва й заклики до іноземців покинути українську столицю.
 
Про це свідчить заява відомства.
 
"Оскільки росія, як вона сама заявляє, не веде війни, а проводить так звану "спеціальну воєнну операцію", яка, за задумом, має обмежуватися військовими об'єктами, то будь-які атаки на іншу інфраструктуру, зокрема на дипломатичні представництва, мають розглядати як недружні дії", – ідеться в заяві.
 
У відомстві зазначили, що розглядають будь-які напади на Україну, зокрема на об'єкти й цивільне населення, як акти необґрунтованої агресії, котрі спричиняють величезні людські й інфраструктурні втрати.
 
Також у МЗС Польщі наголосили, що дії рф тягнуть за собою серйозні міжнародно-правові наслідки, укотре дискредитуючи роль цієї держави як постійного члена Ради Безпеки ООН.
 
"Ми закликаємо росію негайно припинити необґрунтовану й незаконну агресію і дотримуватися міжнародних зобов'язань та договорів", – закликало МЗС Польщі.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється