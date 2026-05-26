У МЗС Польщі попередили рф про наслідки через можливі удари по дипмісіях у Києві
26 травня 2026, 11:34
Відомство закликало росію негайно припинити свою невиправдану і незаконну агресію та поважати міжнародні зобов'язання і договори.
У Польщі будь-які атаки на дипломатичні представництва країни розглядатимуть "як свідомі й умисні дії". Так міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на погрози росії щодо нових обстрілів Києва й заклики до іноземців покинути українську столицю.
Про це свідчить заява відомства.
"Оскільки росія, як вона сама заявляє, не веде війни, а проводить так звану "спеціальну воєнну операцію", яка, за задумом, має обмежуватися військовими об'єктами, то будь-які атаки на іншу інфраструктуру, зокрема на дипломатичні представництва, мають розглядати як недружні дії", – ідеться в заяві.
У відомстві зазначили, що розглядають будь-які напади на Україну, зокрема на об'єкти й цивільне населення, як акти необґрунтованої агресії, котрі спричиняють величезні людські й інфраструктурні втрати.
Також у МЗС Польщі наголосили, що дії рф тягнуть за собою серйозні міжнародно-правові наслідки, укотре дискредитуючи роль цієї держави як постійного члена Ради Безпеки ООН.
"Ми закликаємо росію негайно припинити необґрунтовану й незаконну агресію і дотримуватися міжнародних зобов'язань та договорів", – закликало МЗС Польщі.