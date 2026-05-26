У МЗС Польщі попередили рф про наслідки через можливі удари по дипмісіях у Києві

Відомство закликало росію негайно припинити свою невиправдану і незаконну агресію та поважати міжнародні зобов'язання і договори.

У Польщі будь-які атаки на дипломатичні представництва країни розглядатимуть "як свідомі й умисні дії". Так міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на погрози росії щодо нових обстрілів Києва й заклики до іноземців покинути українську столицю.

Про це свідчить заява відомства.

"Оскільки росія, як вона сама заявляє, не веде війни, а проводить так звану "спеціальну воєнну операцію", яка, за задумом, має обмежуватися військовими об'єктами, то будь-які атаки на іншу інфраструктуру, зокрема на дипломатичні представництва, мають розглядати як недружні дії", – ідеться в заяві.