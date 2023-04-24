У МЗС прокоментували заяву угорців про "дозвіл" рф на вступ України до НАТО

Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе.

Небезпечно, коли політики ставлять безпеку Північноатлантичного альянсу у залежність від забаганок москви.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе, що неодноразово підтверджувалося на рівні усіх держав-членів НАТО, зокрема й Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок москви",- зауважив Олег Ніколенко, речник МЗС України.

Членство України в НАТО унеможливить повторення російської агресії проти Європи в майбутньому.