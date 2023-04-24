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У МЗС прокоментували заяву угорців про "дозвіл" рф на вступ України до НАТО

24 квітня 2023, 21:24
У МЗС прокоментували заяву угорців про
Фото з вільного доступу
Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе.

Небезпечно, коли політики ставлять безпеку Північноатлантичного альянсу у залежність від забаганок москви.
Про це написав на своїй Facebook-сторінці речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе, що неодноразово підтверджувалося на рівні усіх держав-членів НАТО, зокрема й Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок москви",- зауважив Олег Ніколенко, речник МЗС України.

Членство України в НАТО унеможливить повторення російської агресії проти Європи в майбутньому.
 
Нагадаємо, що віце-спікер парламенту Угорщини, член крайньої правої угорської партії «Наша Батьківщина» Дора Дуро в інтерв'ю російському виданню "Известия" заявила, що Україна повинна отримати "дозвіл" від росії на вступ до НАТО. На її думку, це допоможе країні вступити до Альянсу без ризиків для безпеки.
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