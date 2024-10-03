​У МЗС спростували повідомлення російських ЗМІ про нібито удари ЗСУ по Курській АЕС

На відміну від російських окупантів, ЗСУ не атакують мирних мешканців або цивільну інфраструктуру.

Повідомлення про нібито нанесення українською стороною ударів по атомній електростанції в місті Курчатов Курської області рф або поруч із нею є неправдивими.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї. На відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру", - написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Раніше в російських ЗМІ та пабліках з'явилися повідомлення і відео вибухів у місті Курчатов. В українському Центрі протидії дезінформації також заявили, що російські повідомлення про нібито атаку по Курській АЕС чотирма ракетами Himars, які були перехоплені російською протиповітряною обороною, є відвертою неправдою.

"Звичайно, ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеченько. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", - заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.