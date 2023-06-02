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У МЗС України дали пораду Орбану, як досягти миру у Європі

02 червня 2023, 16:33
У МЗС України дали пораду Орбану, як досягти миру у Європі
Фото з вільного доступу
Орбану дали пораду, довести своє прагнення миру.

Київ висловив свою думку відносно чергової провокативної заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України. 

Відповідна реакція була зроблена речником Міністерства закордонних справ Олегом Ніколенко на його сторінці у Facebook.

"Прем’єр-міністр Угорщини заявив про необхідність припинення вогню та початку мирних переговорів із росією до початку українського контрнаступу. Українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років.  Ба більше, щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну", - написав речник.
Ніколенко зазначив, що у МЗС України взяли до уваги твердження Орбана, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир.

"Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції росії, не підривати єдність в ЄС", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, що Віктор Орбан намагається схилити Україну до переговорів з росією та відмовляє українців від майбутнього контрнаступу.

Орбанвійна в УкраїніВійна з РФросія окупантимирний план

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