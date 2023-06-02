У МЗС України дали пораду Орбану, як досягти миру у Європі
Київ висловив свою думку відносно чергової провокативної заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України.
Відповідна реакція була зроблена речником Міністерства закордонних справ Олегом Ніколенко на його сторінці у Facebook.
"Прем’єр-міністр Угорщини заявив про необхідність припинення вогню та початку мирних переговорів із росією до початку українського контрнаступу. Українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років. Ба більше, щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну", - написав речник.
Ніколенко зазначив, що у МЗС України взяли до уваги твердження Орбана, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир.
Нагадаємо, що Віктор Орбан намагається схилити Україну до переговорів з росією та відмовляє українців від майбутнього контрнаступу.