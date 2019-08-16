У МЗС України підтвердили захоплення в полон піратами українських моряків біля берегів Камеруну
Інформацію про захоплення підтвердив спікер департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич агентству, повідомляє "Громадське".
"Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка", - сказав український дипломат.
Нагадаємо, що вчора СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.
За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.
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