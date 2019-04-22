У МЗС України заявили, що головним пріоритетом дипломатів залишиться протидія агресії Росії

"Тому - звільнення політичних в’язнів і військовополонених, переслідування Росії в міжнародних судах. Це все залишатиметься пріоритетом"

Вектор зовнішньої політики України не може змінитися, головний пріоритет української дипломатії — протидія російській збройній агресії, заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв.

"Вектор (зовнішньої політики - ред.) не визначається самим МЗС, він визначається інтересами України. Тут змінитися нічого не може, по-перше - протидія російській агресії, по-друге - конституційно визначений напрям на членство в Євросоюзі і НАТО", - сказав Макєєв, повідомляє "Громадське".

Дипломат нагадав, що основна частина діяльності МЗС - дбати про громадян України за кордоном.

"Тому - звільнення політичних в’язнів і військовополонених, переслідування Росії в міжнародних судах. Це все залишатиметься пріоритетом", - зазначив він.

Макєєв наголосив, що зовнішня політика має бути послідовною, а не змінюватися кардинально з кожним новим президентом.

"Зовнішня політика не міняється стратегічно, але тактичні кроки можуть бути іншими. Стратегія залишається, а тактика може адаптуватися", - резюмував він.

Нагадаємо, що посольство України в Росії направило ноту Міністерству закордонних справ РФ щодо сприяння в проведенні зустрічі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з її російською колегою Тетяною Москальковою.