У МЗС України заявили, що головним пріоритетом дипломатів залишиться протидія агресії Росії
"Вектор (зовнішньої політики - ред.) не визначається самим МЗС, він визначається інтересами України. Тут змінитися нічого не може, по-перше - протидія російській агресії, по-друге - конституційно визначений напрям на членство в Євросоюзі і НАТО", - сказав Макєєв, повідомляє "Громадське".
Дипломат нагадав, що основна частина діяльності МЗС - дбати про громадян України за кордоном.
"Тому - звільнення політичних в’язнів і військовополонених, переслідування Росії в міжнародних судах. Це все залишатиметься пріоритетом", - зазначив він.
Макєєв наголосив, що зовнішня політика має бути послідовною, а не змінюватися кардинально з кожним новим президентом.
"Зовнішня політика не міняється стратегічно, але тактичні кроки можуть бути іншими. Стратегія залишається, а тактика може адаптуватися", - резюмував він.
Нагадаємо, що посольство України в Росії направило ноту Міністерству закордонних справ РФ щодо сприяння в проведенні зустрічі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з її російською колегою Тетяною Москальковою.
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