У МЗС відповіли на заяву Волкера про допуск спостерігачів з Росії на вибори президента
Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє "Укрінформ".
"Україна забезпечить демократичність і дотримання всіх виборчих стандартів у процесі здійснення волевиявлення громадян. Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважала БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами", - зазначила Зеленко.
У цьому контексті вона нагадала, що офіційні спостерігачі від України не їздили на вибори президента РФ у 2018 році.
"Впевнені, що відсутність російських спостерігачів і цього разу не завадить БДІПЛ провести якісне спостереження за виборами", - акцентувала речник МЗС.
Нагадаємо, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вимагає від української сторони допустити російських спостерігачів на президентські вибори.
Додамо, що Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.
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