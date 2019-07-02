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У МЗС відповіли на заяву Волкера про допуск спостерігачів з Росії на вибори президента

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що офіційні спостерігачі від України не їздили на вибори президента РФ у 2018 році
Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на теренах ОБСЄ ніколи не заважала Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ здійснювати процес спостереження за виборами, тож його місія має бути успішною і на українських виборах.
У МЗС відповіли на заяву Волкера про допуск спостерігачів з Росії на вибори президента Фото: reuters.com

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє "Укрінформ".

"Україна забезпечить демократичність і дотримання всіх виборчих стандартів у процесі здійснення волевиявлення громадян. Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважала БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами", - зазначила Зеленко.

У цьому контексті вона нагадала, що офіційні спостерігачі від України не їздили на вибори президента РФ у 2018 році.

"Впевнені, що відсутність російських спостерігачів і цього разу не завадить БДІПЛ провести якісне спостереження за виборами", - акцентувала речник МЗС.

Нагадаємо, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вимагає від української сторони допустити російських спостерігачів на президентські вибори.

Додамо, що Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

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07 02 2019 14:33
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