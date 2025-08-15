У МЗС зробили заяву про переговори з рф перед зустріччю путіна і Трампа

Жодні рішення щодо миру не можуть ухвалюватися без участі України, зазначив Сибіга

Рішення про мир не можуть ухвалюватися без України, а переговори принесуть результат лише після досягнення припинення вогню.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х напередодні зустрічі лідерів росії та США на Алясці.

За словами очільника вітчизняної дипломатії, "шлях до миру не може визначатися без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню".

Сибіга наголосив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці, і більше, ніж європейці, але росія бачить своєю метою виключно ведення війни і зведення стін на шляху до справедливого і тривалого миру".

Міністр переконаний, що "трансатлантична спільнота демократій сильніша за російський імперіалізм". Сибіга додав, що "гідний мир має будуватися на надійній безпеці".