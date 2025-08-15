Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У МЗС зробили заяву про переговори з рф перед зустріччю путіна і Трампа

15 серпня 2025, 08:55
Фото: МЗС України
Жодні рішення щодо миру не можуть ухвалюватися без участі України, зазначив Сибіга
Рішення про мир не можуть ухвалюватися без України, а переговори принесуть результат лише після досягнення припинення вогню.
 
Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х напередодні зустрічі лідерів росії та США на Алясці.
 
За словами очільника вітчизняної дипломатії, "шлях до миру не може визначатися без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню".
 
Сибіга наголосив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці, і більше, ніж європейці, але росія бачить своєю метою виключно ведення війни і зведення стін на шляху до справедливого і тривалого миру".
 
Міністр переконаний, що "трансатлантична спільнота демократій сильніша за російський імперіалізм". Сибіга додав, що "гідний мир має будуватися на надійній безпеці". 
МЗСвійна в Україніросія окупанти

