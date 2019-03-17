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У НАБУ пояснили, про що йдеться на 87 сторінках матеріалів, отриманих від ГПУ у 2017 році

У Бюро роз'яснили основні моменти їх змісту і контексту
У Національному антикорупційному бюро України дали роз`яснення щодо 87 сторінок матеріалів, отриманих від Генеральної прокуратури у 2017 році.
У НАБУ пояснили, про що йдеться на 87 сторінках матеріалів, отриманих від ГПУ у 2017 році Фото: nabu.gov.ua

Так, у НАБУ підкреслили, основна частина листувань у цих 87 сторінках стосується розслідувань протиправної діяльності компаній, підконтрольних двом народним депутатам.

У НАБУ уточнили, що "у першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються службові особи та неформальні куратори ТОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТОВ "Енергія-Новояворівськ", бенефіціарами яких є два народні депутати (один з них - голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту)".

"Досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Встановлена сума збитків - 1,4 млрд грн. У цьому провадженні накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам та використовувались для вчинення злочину їхніми підлеглими. ТЕЦ передані в управління АРМА", - йдеться у роз`ясненні.

За даними Бюро, у другому кримінальному провадженні (за фактами заволодіння коштами "Укрзалізниці" справу стосовно двох осіб скеровано до суду.

"Загалом, у згаданих двох кримінальних провадженнях детективи НАБУ притягнули до відповідальності 15 осіб. Загальна сума збитків через корупцію, викриту детективами Бюро під час цих розслідувань, становить 1,5 млрд грн", - поінформували у Бюро.

Раніше, у Національному антикорупційному бюро назвали "безпідставними" звинувачення з боку журналісті Bihus.Info щодо ангажованості та співпраці з компаніями, які "паразитують" на закупівлях в оборонному комплексі.

Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

Також Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

 

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17 03 2019 17:59
ТЕГИ: ГПУ, НАБУ
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