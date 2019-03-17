У НАБУ пояснили, про що йдеться на 87 сторінках матеріалів, отриманих від ГПУ у 2017 році

У Бюро роз'яснили основні моменти їх змісту і контексту

У Національному антикорупційному бюро України дали роз`яснення щодо 87 сторінок матеріалів, отриманих від Генеральної прокуратури у 2017 році.

Так, у НАБУ підкреслили, основна частина листувань у цих 87 сторінках стосується розслідувань протиправної діяльності компаній, підконтрольних двом народним депутатам.

У НАБУ уточнили, що "у першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються службові особи та неформальні куратори ТОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТОВ "Енергія-Новояворівськ", бенефіціарами яких є два народні депутати (один з них - голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту)".

"Досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Встановлена сума збитків - 1,4 млрд грн. У цьому провадженні накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам та використовувались для вчинення злочину їхніми підлеглими. ТЕЦ передані в управління АРМА", - йдеться у роз`ясненні.

За даними Бюро, у другому кримінальному провадженні (за фактами заволодіння коштами "Укрзалізниці" справу стосовно двох осіб скеровано до суду.

"Загалом, у згаданих двох кримінальних провадженнях детективи НАБУ притягнули до відповідальності 15 осіб. Загальна сума збитків через корупцію, викриту детективами Бюро під час цих розслідувань, становить 1,5 млрд грн", - поінформували у Бюро.