НОВИНИНАК "Нафтогаз України" навряд чи зможе накопичити в підземних сховищах 19 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Нафтогазі" не впевнені, що зможуть накопичити у сховищах доручений урядом обсяг газу 19 млрд кубометрів
Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту
Фото: з вільних джерел
Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко в інтерв’ю НВ.
Наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів газу. Завдання Кабінету Міністрів полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.
"Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки — закачувати. Теоретична можливість є, практичної — немає", – сказав Вітренко.
Але при цьому він висловив думку, що менша запланована кількість газу в сховищах не стане проблемою в опалювальний сезон.
До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування – близько 1 млрд куб. на місяць. Але 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.
"Важливо, щоби ці додаткові 4−6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах — не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі — це набагато ефективніше", – сказав Вітренко.
Вітренко переконаний, що у випадку необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.
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