У "Нафтогазі" не впевнені, що зможуть накопичити у сховищах доручений урядом обсяг газу 19 млрд кубометрів

Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту

НАК "Нафтогаз України" навряд чи зможе накопичити в підземних сховищах 19 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону.

Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко в інтерв’ю НВ.

Наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів газу. Завдання Кабінету Міністрів полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.

"Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки — закачувати. Теоретична можливість є, практичної — немає", – сказав Вітренко.

Але при цьому він висловив думку, що менша запланована кількість газу в сховищах не стане проблемою в опалювальний сезон.

До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування – близько 1 млрд куб. на місяць. Але 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.

"Важливо, щоби ці додаткові 4−6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах — не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі — це набагато ефективніше", – сказав Вітренко.

Вітренко переконаний, що у випадку необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.