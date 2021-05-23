НОВИНИУ НАК "Нафтогаз" зазначили, що висловлюють вдячність та всіляко вітає рішення Міністерства фінансів США, в частині запровадження санкцій щодо 4 компаній та 13 суден, які споруджували Nord Stream-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нафтогазі подякували США за запровадження санкцій для компаній та судів, які споруджували Nord Stream-2
Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України
Фото: З відкритих джерел
Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій в Групі Нафтогаз Максим Білявський, повідомляє "Економічна правда".
"Водночас, ми очікуємо, що оператор NS2 також залишатиметься під санкціями. У свою чергу, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України", - написав він.
За його словами, одним із пріоритетів роботи він назвав зупинку Північного потоку-2; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація.
"Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України", - резюмував він.
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