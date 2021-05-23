У Нафтогазі подякували США за запровадження санкцій для компаній та судів, які споруджували Nord Stream-2 Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України

У НАК "Нафтогаз" зазначили, що висловлюють вдячність та всіляко вітає рішення Міністерства фінансів США, в частині запровадження санкцій щодо 4 компаній та 13 суден, які споруджували Nord Stream-2.

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Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій в Групі Нафтогаз Максим Білявський, повідомляє "Економічна правда". "Водночас, ми очікуємо, що оператор NS2 також залишатиметься під санкціями. У свою чергу, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України", - написав він. За його словами, одним із пріоритетів роботи він назвав зупинку Північного потоку-2; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація. "Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України", - резюмував він. Читайте також: США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2"

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