У НАН назвали числа, коли варто чекати на пік коронавірусу в Україні

Попередній аналіз показав, що до кінця весни пік COVID-19 в Україні може виникнути з 2 по 5 травня

Національна академія наук змоделювала розвиток пандемії COVID-19 в Україні. За словами науковців, пік нових випадків захворювання орієнтовно припаде на 2–5 травня.

У НАН зазначили, що розвиток епідемії в Україні подібний на Польську та Шведську моделі, лише рухається з деяким запізненням, передає 24 канал.

Коли чекати на пік коронавірусу в Україні

Попередній аналіз показав, що до кінця весни пік COVID-19 в Україні може виникнути з 2 по 5 травня. Натомість максимальну летальність прогнозують на 3–10 травня.

Також у звіті йдеться, що після піку захворюваності, показник поступово знижуватиметься й до 5 червня може становити до 380 випадків на добу (діапазон – 220-610).

Відтак, після піку летальності показник також буде знижуватись. До 5 червня, ймовірніше за все, він становитиме до 9 випадків на добу (діапазон – 6-17).

Втім, вчені зазначають, що у випадку пом'якшення карантину сценарій розвитку подій може бути гіршим. Тобто на фоні послаблення карантинних обмежень, в Україні може підвищитись рівень захворюваності та летальності. Вони додали, що такий розвиток подій може призвести "до можливого повторного запровадження карантину в критичних ситуаціях".

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.