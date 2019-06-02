У нас є дві категорії доріг: відремонтовані і ті, які треба відремонтувати, - Гройсман
Прем'єр зазначив, що дороги в Україні не ремонтувалися десятиліттями, а їх знос в деяких місцях сягав близько 90%.
"Ми з 2017 року почали міняти систему, наповнювати її ресурсом, щоб відновлювати дороги", - сказав Гройсман на засіданні уряду.
Він визнав, що якість ремонту доріг щорічно зазнає критики після зими.
"Але я просив би розмежувати (претензії). Зруйновані дороги які? Які не ремонтувалися. А відновлені нами дороги - в нормальному стані", - додав прем'єр.
Гройсман також підкреслив, що принцип уряду - оплачувати тільки якісні дорожні роботи - є ключовим.
"У нас є дві категорії доріг: відремонтовані дороги Гройсмана і ті, які ще потрібно відремонтувати. Правда, не треба вішати все, що залишилося з Радянського Союзу, і треба розмежовувати відповідальність - дороги загальнодержавні та місцеві, - сказав прем'єр. - У нас масштабні завдання на 2019 рік. До 2022 му ми відновимо сполучення між обласними центрами. В контексті відновлення доріг ми вже зробили більше, ніж будь-хто за всі роки незалежності. І зробимо більше".
Нагадаємо, що у 8 лютого "Укравтодор" почне аварійний ремонт доріг там, де дозволять погодні умови.
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