У нас є дві категорії доріг: відремонтовані і ті, які треба відремонтувати, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що відновлення доріг в Україні - пріоритет роботи уряду, оскільки це - безпека, можливості для економіки і нову якість життя.

Прем'єр зазначив, що дороги в Україні не ремонтувалися десятиліттями, а їх знос в деяких місцях сягав близько 90%.

"Ми з 2017 року почали міняти систему, наповнювати її ресурсом, щоб відновлювати дороги", - сказав Гройсман на засіданні уряду.

Він визнав, що якість ремонту доріг щорічно зазнає критики після зими.

"Але я просив би розмежувати (претензії). Зруйновані дороги які? Які не ремонтувалися. А відновлені нами дороги - в нормальному стані", - додав прем'єр.

Гройсман також підкреслив, що принцип уряду - оплачувати тільки якісні дорожні роботи - є ключовим.

"У нас є дві категорії доріг: відремонтовані дороги Гройсмана і ті, які ще потрібно відремонтувати. Правда, не треба вішати все, що залишилося з Радянського Союзу, і треба розмежовувати відповідальність - дороги загальнодержавні та місцеві, - сказав прем'єр. - У нас масштабні завдання на 2019 рік. До 2022 му ми відновимо сполучення між обласними центрами. В контексті відновлення доріг ми вже зробили більше, ніж будь-хто за всі роки незалежності. І зробимо більше".

Нагадаємо, що у 8 лютого "Укравтодор" почне аварійний ремонт доріг там, де дозволять погодні умови.