У нас усе гаразд із демократією, на відміну від вас, - МЗС Молдови відповіло на погрози росії

Речник МЗС Молдови назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС рф про президентку Молдови

У Міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на критику в МЗС росії нового виборчого кодексу, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою.

Коментар опублікував речник МЗС Молдови Даніел Воде, передає NewsMaker.

Відповідаючи на публічні претензії та погрози речниці МЗС росії, він зауважив, що у Молдові "все гаразд із демократією - на відміну від вас".

"Виборчі бюлетені будуть друкувати однією мовою - румунською. Це внутрішнє рішення нашої країни, що грунтується на консультаціях, серед іншого, з міжнародними організаціями… Турбота про громадян за європейським підходом означає повагу до прав усіх меншин, а не покровительство щодо однієї з них", - зазначив Даніел Воде.

Він також зауважив, що за окремим запитом бюлетені можуть друкуватися також мовою національних меншин.

Крім того, речник назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС рф про президентку Молдови.

"Хотілося б нагадати офіційній речниці російського МЗС, що у дипломатії існує професійна етика, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернень до лідера країни, обраної народом - це неповага не лише до нашої президентки, а й кожного громадянина, якого вона представляє", - наголосив Даніел Воде.

Днями парламент Молдови у фінальному читанні схвалив новий Кодекс про вибори. Серед іншого, він передбачає, що бюлетені друкуються румунською мовою , але за запитом виборчих округів можуть друкуватися також мовами національних меншин.

Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що це "зачіпає інтереси російського та російськомовного населення" і зашкодить ситуації у самій Молдові та відносинам з росією.