У NASA розповіли, чим займалися астронавти Crew Dragon у перший тиждень на МКС

Це був перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів

Нові члени екіпажу Міжнародної космічної станції Роберт Бенкен та Дуґлас Герлі, які 31 травня прибули на космічному кораблі Crew Dragon, завершили свій перший робочий тиждень на станції.

Про це повідомили у Національному аерокосмічному агентстві США (NASA), повідомляє "Укрінформ".

Фото: NASA

"63 члени екіпажу експедиції та двоє нових астронавтів на борту Міжнародної космічної станції завершили робочий тиждень, вивчаючи широкий спектр космічних явищ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нові члени екіпажу все ще призвичаюються до роботи на МКС, вони вже ознайомилися з аптечками, коморою, системами зв’язку та процедурами безпеки. Також вони взяли участь у дослідженнях та розвантажили японський корабель HTV-9, що привіз вантаж на МКС за шість днів до прибуття нових членів екіпажу.

NASA також інформує, що командир МКС Кріс Кессіді почав налаштування оптичного устаткування зв'язку на борту японського лабораторного модуля Кібо. Нове широкосмугове обладнання має забезпечити передачу великих обсягів даних від станції до Землі та назад.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Це був перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями "Союз".

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