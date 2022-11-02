Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У NASA занепокоєні планом SpaceX запустити 30 тисяч інтернет-супутників: причина

У NASA також побоюються, що супутники можуть врізатися в інші об'єкти, що обертаються навколо Землі
В Американському космічному агентстві (NASA) занепокоєні планами SpaceX щодо запуску 30 000 інтернет-супутників - на орбіті може стати тісно.
У NASA занепокоєні планом SpaceX запустити 30 тисяч інтернет-супутників: причина Фото: з вільних джерел

Про це пише Reuters, повідомляє Економічна правда.

У NASA також побоюються, що супутники можуть врізатися в інші об'єкти, що обертаються навколо Землі.

Також в агентстві заявляють, що супутники можуть створити проблеми для їх досліджень і космічних подорожей.

Так, на сьогодні на орбіті відстежуються лише 25 000 об'єктів, близько 6100 - на висоті до 600 км.

А розширення SpaceX більш ніж удвічі збільшить кількість об'єктів на орбіті, кількість об'єктів на висоті до 600 км збільшиться більш ніж уп'ятеро.

"Ми стурбовані тим, що така велика кількість супутників заважає астрономічним спостереженням", - заявив астрофізик Джонатан Макдауелл.

Amazon.com також висловив стурбованість щодо плану SpaceX.

Нагадаємо, що SpaceX запустила в космос ще пів сотні супутників

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2022 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.