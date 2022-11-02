У NASA занепокоєні планом SpaceX запустити 30 тисяч інтернет-супутників: причина
Про це пише Reuters, повідомляє Економічна правда.
У NASA також побоюються, що супутники можуть врізатися в інші об'єкти, що обертаються навколо Землі.
Також в агентстві заявляють, що супутники можуть створити проблеми для їх досліджень і космічних подорожей.
Так, на сьогодні на орбіті відстежуються лише 25 000 об'єктів, близько 6100 - на висоті до 600 км.
А розширення SpaceX більш ніж удвічі збільшить кількість об'єктів на орбіті, кількість об'єктів на висоті до 600 км збільшиться більш ніж уп'ятеро.
"Ми стурбовані тим, що така велика кількість супутників заважає астрономічним спостереженням", - заявив астрофізик Джонатан Макдауелл.
Amazon.com також висловив стурбованість щодо плану SpaceX.
Нагадаємо, що SpaceX запустила в космос ще пів сотні супутників
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