У наступному році українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи

У 2023 році уряд запускає програму обміну старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи. Кожен повнолітній українець зможе отримати 5 нових ламп.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, пише пресслужба Кабміну.

"Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 ГВт електроенергії", — пояснила вона.

За її словами, заміна 50 мільйонів таких ламп розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції. Придбання 30 мільйонів таких ламп профінансує Європейська комісія.

Програма реалізовуватиметься через Укрпошту. Потрібно буде залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

Країни Заходу в рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом" анонсували надання Україні мільярда доларів для проходження зими. Половина цих коштів буде грантова, а інша половина — у вигляді товарів, роботи та кредитів.