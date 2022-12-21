Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

У наступному році українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи

21 грудня 2022, 16:59
У наступному році українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи
Фото: svidetel24.info
У 2023 році уряд запускає програму обміну старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи. Кожен повнолітній українець зможе отримати 5 нових ламп.
Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, пише пресслужба Кабміну.
 
"Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 ГВт електроенергії", — пояснила вона.
 
За її словами, заміна 50 мільйонів таких ламп розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції. Придбання 30 мільйонів таких ламп профінансує Європейська комісія.
 
Програма реалізовуватиметься через Укрпошту. Потрібно буде залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 старих ламп на 5 нових.
 
Країни Заходу в рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом" анонсували надання Україні мільярда доларів для проходження зими. Половина цих коштів буде грантова, а інша половина — у вигляді товарів, роботи та кредитів.
електроенергіяКабінет міністрів України

Останні матеріали

Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну - The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Путінські яструби нацьковують один одного. Як Гіркін
Політика
Путінські яструби нацьковують один одного. Як Гіркін "зробив" Соловйова та про що це свідчить – Марк Галеотті
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 09:17
Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Політика
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 10:07
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Технології
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 20:56
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Політика
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:45
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Політика
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється