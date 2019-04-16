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У наступну Раду проходять до восьми партій. "Слуга народу" і "За життя" серед лідерів, - ІНФОГРАФІКА

Склад парламенту істотно зміниться
Якби вибори до Верховної Ради пройшли в середині квітня, то в неї пройшли б від 4 до 8 партій, чий рейтинг вище 5%-го прохідного бар'єру або близький до нього.
У наступну Раду проходять до восьми партій. "Слуга народу" і "За життя" серед лідерів, - ІНФОГРАФІКА Кадр з серіалу "Слуга народу"

Соцопитування Київського міжнародного інституту соціології.

Серед визначилися респондентів:

  • 25,9% - проголосували б за "Слугу народу" (Володимир Зеленський)
  • 15,7% - за "Опозиційну платформу - За життя" (Віктор Медведчук)
  • 13,9% - за "Блок Петра Порошенка Солідарність" (Петро Порошенко)
  • 12,1% - за "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина" (Юлія Тимошенко)
  • 5,1% - за "Громадянську позицію" (Анатолій Гриценко)
  • 5% - за "Силу і Честь" (Ігор Смешко)
  • 4,8% - за "Радикальну партію" (Олег Ляшко)
  • 4,6% - за "Всеукраїнське об'діненія Свобода" (Олег Тягнибок)

У решти партій рейтинг набагато нижче.

Опитування проводилося з 9 по 14 квітня серед 2 004 повнолітніх респондентів у 129 населених пунктах з усіх регіонфі, крім окупованих територій Донбасу і анексованого Росією Криму.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидата у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.

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16 04 2019 14:02
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