Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У НАТО не здивовані можливим витоком даних до росії через Угорщину

24 березня 2026, 09:46
Фото: Getty Images
Один дипломат НАТО визнав, що певні оперативні плани, пов’язані з Україною, не обговорюються в присутності угорських посадовців.

В НАТО заявили, що інформація про можливий злив росії з боку Угорщини конфіденційних даних не викликає здивування.

Про це у коментарі Euractiv сказало джерело в Північноатлантичному альянсі.

Видання зазначає, що повідомлення про те, що Угорщина передала кремлю конфіденційну інформацію про обговорення на закритих засіданнях Ради ЄС, викликали занепокоєння щодо того, що делегація Угорщини в НАТО може становити загрозу для секретних військових планів Альянсу.

Однак застереження про те, що контакти Угорщини з росією становлять загрозу безпеці, не стали "несподіванкою" для посадовців у штаб-квартирі НАТО, де зберігаються одні з найсекретніших відомостей Європи.

"Не думаю, що це було великою несподіванкою", – сказав джерело в НАТО.

Тим часом інше джерело зауважило, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.

"У контексті НАТО Угорщина завжди була набагато відповідальнішою, ніж у контексті ЄС", – сказав він.

Один дипломат НАТО визнав, що певні оперативні плани, пов’язані з Україною, не обговорюються в присутності угорських посадовців, головним чином тому, що вони стосуються аспектів військової підтримки та підготовки, в яких Угорщина не бере участі.

"Угорщина послідовно давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що вплине на її місце в системі колективної оборони НАТО", – сказав дипломат.

Він зазначив, що Угорщина намагається "ізолювати" свою політику щодо Альянсу від своїх суперечок з Брюсселем.

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Сіярто інформував російську сторону про переговори з ЄС. Водночас у матеріалі американської газети не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.

УгорщинаНАТОЄвросоюзшпигунство

Останні матеріали

Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється