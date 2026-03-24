У НАТО не здивовані можливим витоком даних до росії через Угорщину

Один дипломат НАТО визнав, що певні оперативні плани, пов’язані з Україною, не обговорюються в присутності угорських посадовців.

В НАТО заявили, що інформація про можливий злив росії з боку Угорщини конфіденційних даних не викликає здивування.

Про це у коментарі Euractiv сказало джерело в Північноатлантичному альянсі.

Видання зазначає, що повідомлення про те, що Угорщина передала кремлю конфіденційну інформацію про обговорення на закритих засіданнях Ради ЄС, викликали занепокоєння щодо того, що делегація Угорщини в НАТО може становити загрозу для секретних військових планів Альянсу.

Однак застереження про те, що контакти Угорщини з росією становлять загрозу безпеці, не стали "несподіванкою" для посадовців у штаб-квартирі НАТО, де зберігаються одні з найсекретніших відомостей Європи.

"Не думаю, що це було великою несподіванкою", – сказав джерело в НАТО.

Тим часом інше джерело зауважило, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.

"У контексті НАТО Угорщина завжди була набагато відповідальнішою, ніж у контексті ЄС", – сказав він.

Один дипломат НАТО визнав, що певні оперативні плани, пов’язані з Україною, не обговорюються в присутності угорських посадовців, головним чином тому, що вони стосуються аспектів військової підтримки та підготовки, в яких Угорщина не бере участі.

"Угорщина послідовно давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що вплине на її місце в системі колективної оборони НАТО", – сказав дипломат.

Він зазначив, що Угорщина намагається "ізолювати" свою політику щодо Альянсу від своїх суперечок з Брюсселем.

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Сіярто інформував російську сторону про переговори з ЄС. Водночас у матеріалі американської газети не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.