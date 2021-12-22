Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У НАТО підвищили бойову готовність сил швидкого реагування через загрозу РФ - Die Welt

Відповідне рішення ухвалила минулого тижня Північноатлантична рада
Командування НАТО вперше вжило конкретних заходів і підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських сил навколо України.
У НАТО підвищили бойову готовність сил швидкого реагування через загрозу РФ - Die Welt Фото: з вільного доступу

Про це німецькому виданню Die Welt повідомив високопоставлений представник Альянсу, пише "Європейська правда".

Видання стверджує, що відповідне рішення ухвалила минулого тижня Північноатлантична рада. Загальна чисельність сил складає 40 тисяч військових.

Відповідно до інформації, термін готовності до розгортання в зоні кризи Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (VJTF) скорочено з семи до п'яти днів. VJTF складається з 6,4 тисячі осіб, групу очолює Туреччина.

Інші підрозділи сил швидкого реагування, такі як сили спеціальних операцій та логісти, також були приведені в підвищену бойову готовність, щоб у разі кризи вони також могли відреагувати набагато швидше.

Відзначається, що цих заходів вживають не лише через кризу довкола України, а й для зміцнення оборони таких країн, як Польща, Румунія та країни Балтики.

Створити передову групу VJTF у НАТО вирішили на саміті в Уельсі в 2014 році після анексії Криму Росією.

Нагадаємо, що Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки" від США та НАТО

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2021 12:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.