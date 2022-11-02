У Нацбанку пояснили, чому інфляційний тиск залишається значним

Інфляційний тиск залишається значним передусім через реалізацію вторинних ефектів від зростання виробничих витрат і високих цін на енергоносії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Інфляція в січні не змінилася порівняно з попереднім місяцем, проте інфляційний тиск залишається значним передусім через реалізацію вторинних ефектів від зростання виробничих витрат і високих цін на енергоносії. Інфляцію стримують посилення монетарної політики НБУ, рекордні торішні врожаї, а також окремі адміністративні рішення, зокрема щодо незмінних тарифів на більшість житлово-комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надалі зменшенню інфляції сприятимуть поступове зниження цін на світових ринках і вичерпання низької бази порівняння. У Нацбанку нагадали, що у січні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (10% р/р). У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Базова інфляція знизилася до 7,6% р/р (із 7,9% р/р у грудні 2021 року).

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари залишилися практично на рівні попереднього місяця (13,1% р/р). З одного боку, через збереження високих світових цін на енергію та сировину швидшими темпами дорожчали борошняні вироби, молочна та м’ясна продукція. З іншого – надалі сповільнювалися темпи зростання цін на соняшникову олію завдяки вичерпанню ефектів бази порівняння та значній пропозиції з нового урожаю соняшнику.

Стрімко прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 13,6% р/р). Така динаміка може пояснюватися підвищенням витрат бізнесу на сировину та енергоносії. Зокрема, швидшими темпами дорожчали крупи. Підвищилася вартість молока та м’яса, у тому числі через складну ситуацію у тваринництві. Крім того, стрімко прискорилося подорожчання овочів борщового набору з огляду на скорочення пропозиції та зростання вартості зберігання овочів. Дорожчала теплична продукція. Сповільнилося й падіння цін на цитрусові, а ціни на огірки та помідори знову почали зростати. Проте надалі дешевшали яйця через поступове розширення пропозиції. Знижувалися й ціни на цукор завдяки високому урожаю цукрових буряків. Ціни на яблука лишалися суттєво нижчими, ніж торік під впливом високого врожаю у 2021 році.

Значно знизилися темпи зростання цін на непродовольчі товари (до 0,1% р/р). Зокрема, сповільнилося подорожчання електроніки, побутової техніки та поглибилося падіння цін на одяг і взуття. Проте вищими темпами зростала вартість меблів та домашнього текстилю під впливом подорожчання деревини та бавовни у світі.

Темпи зростання вартості послуг також збереглися на рівні грудня (10,4% р/р). Прискорилося подорожчання послуг закладів харчування та готелів, кінотеатрів і театрів, перукарень, стоматології та клірингових послуг через тиск з боку виробничих витрат. Натомість сповільнювалися темпи зростання цін на туристичні послуги. Певний стримуючий вплив на ціни в цій групі мала також зміна структури споживчого набору.

Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося (до 11,5% р/р). Це насамперед пов’язано з ефектами бази порівняння на тлі фіксованих тарифів на більшість житлово-комунальних послуг до кінця опалювального сезону. Повільніше дорожчали тютюнові вироби через розширення їхнього виробництва у попередні місяці. Натомість зросли тарифи на водопостачання, розподіл природного газу та поштові послуги, збільшилася вартість транспортних послуг та алкоголю.

Прискорилося зростання вартості палива (до 26,8% р/р). Основні причини подорожчання палива в січні - зростання світових цін на нафту та послаблення гривні. Проте зберігався певний стримуючий вплив на ціни від запровадження державного регулювання на ринку пального в травні 2021 року.

Нагадаємо, що у НБУ заявили, що рішення уряду про держрегулювання цін на продукти матиме обмежений вплив на інфляційні процеси.