БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ НБУ заявили, що рішення уряду про держрегулювання цін на продукти матиме обмежений вплив на інфляційні процеси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нацбанку розповіли, як держрегулювання цін на продукти вплине на інфляцію
Якщо говорити про майбутнє - то, звичайно, ми завжди говорили, що ми надаємо перевагу ринковим методам управління інфяційними процесами, насамперед за рахунок монетарної політики
Фото : Delo.ua
Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
Журналісти запитали, чи вважають в НБУ обгрунтованим введення держрегулювання цін на продукти, зокрема, націнки на продукти харчування.
"Наразі проблема інфляції характерна не тільки для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох країнех це проблема не тільки центрального банку, а влади загалом.
У багатьох країнах уряди приймають різноманітні рішення для того, щоб знизити інфляційний тиск. Власне, зрозумілим є і намагання українського уряду також посприяти гальмуванню інфляційних процесів, особливо тих, які стосуються найбільш вразливих верств населення", - сказав Ніколайчук.
"Щодо того, чи вважаємо ми обгрунтованим введення держрегулювання цін - ми не даємо оцінок діям уряду, ми тільки оцінюємо їх вплив на ті показники, які нас цікавлять, насамперед на інфляцію.
Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - додав він.
"Якщо говорити про майбутнє - то, звичайно, ми завжди говорили, що ми надаємо перевагу ринковим методам управління інфяційними процесами, насамперед за рахунок монетарної політики", - резюмував Ніколайчук.
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20 01 2022 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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