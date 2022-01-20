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У Нацбанку розповіли, як держрегулювання цін на продукти вплине на інфляцію

Якщо говорити про майбутнє - то, звичайно, ми завжди говорили, що ми надаємо перевагу ринковим методам управління інфяційними процесами, насамперед за рахунок монетарної політики
У НБУ заявили, що рішення уряду про держрегулювання цін на продукти матиме обмежений вплив на інфляційні процеси.
У Нацбанку розповіли, як держрегулювання цін на продукти вплине на інфляцію Фото : Delo.ua
Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
 
Журналісти запитали, чи вважають в НБУ обгрунтованим введення держрегулювання цін на продукти, зокрема, націнки на продукти харчування.
 
"Наразі проблема інфляції характерна не тільки для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох країнех це проблема не тільки центрального банку, а влади загалом. 
 
У багатьох країнах уряди приймають різноманітні рішення для того, щоб знизити інфляційний тиск. Власне, зрозумілим є і намагання українського уряду також посприяти гальмуванню інфляційних процесів, особливо тих, які стосуються найбільш вразливих верств населення", - сказав Ніколайчук.
 
"Щодо того, чи вважаємо ми обгрунтованим введення держрегулювання цін - ми не даємо оцінок діям уряду, ми тільки оцінюємо їх вплив на ті показники, які нас цікавлять, насамперед на інфляцію.
 
Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом  споживчого попиту", - додав він.
 
"Якщо говорити про майбутнє - то, звичайно, ми завжди говорили, що ми надаємо перевагу ринковим методам управління інфяційними процесами, насамперед за рахунок монетарної політики", - резюмував Ніколайчук.
 
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20 01 2022 17:53
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