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У Нацбанку заявили, що різниця в зарплатах в Україні і Польщі значно зменшилася

"Якщо ще кілька років тому різниця в зарплатах в Україні і в Польщі у валюті була десь 1 до 4, то зараз це приблизно 1 до 2,5. Тобто різниця значно зменшилася"
"Номінальні доходи українців в гривні зростають останнім часом приблизно на 20% на рік. А якщо перевести в долари, то, з урахуванням зміцнення гривні, за два роки збільшення доходів населення склало близько 60%", - повідомив Чурій.
У Нацбанку заявили, що різниця в зарплатах в Україні і Польщі значно зменшилася Фото: newskraine.com.ua

У Національному банку заявляють, що протягом останніх двох років реальні доходи українців (у валютному еквіваленті) зросли на 60%, а різниця в зарплатах в порівняння з Польщею зменшилася, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій в інтерв'ю "Сьогодні".

"Номінальні доходи українців в гривні зростають останнім часом приблизно на 20% на рік. А якщо перевести в долари, то, з урахуванням зміцнення гривні, за два роки збільшення доходів населення склало близько 60%", - повідомив Чурій.

Він зазначив, що таке стрімке зростання доходів українців призвело до уповільнення темпів трудової міграції з України, адже стимулів для виїзду за кордон стало менше.

"Якщо ще кілька років тому різниця в зарплатах в Україні і в Польщі у валюті була десь 1 до 4, то зараз це приблизно 1 до 2,5. Тобто різниця значно зменшилася", - додав Чурій

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18 12 2019 14:44
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