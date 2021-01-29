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У Нацполіції з березня запрацює наглядова інспекція, яка виявлятиме порушення зі сторони правоохоронців

Протягом минулого року з лав Нацполіції за вчинення злочинів звільнили 142 правоохоронців, ще 371 - за порушення дисципліни
У Національній поліції України з 1 березня 2020 року запрацює новий департамент, який стежитиме за роботою правоохоронців.
У Нацполіції з березня запрацює наглядова інспекція, яка виявлятиме порушення зі сторони правоохоронців Фото: npu.gov.ua

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час засідання відомчої колегії за результатами роботи у 2020 році, пише "Громадське".

"Це буде головна інспекція, яка наглядатиме за роботою всієї системи Національної поліції та аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - зазначив Клименко.

За його словами, протягом минулого року з лав Нацполіції за вчинення злочинів звільнили 142 правоохоронців, ще 371 - за порушення дисципліни.

"Ми взяли за правило: якщо поліцейський сам порушив закон, то це негайне звільнення з поліції, а матеріали службових розслідувань у повному обсязі невідкладно передаються до відповідних правоохоронних органів. Ми щодня очищуємо свої ряди від недобросовісних працівників", - запевнив голова Нацполіції.

Водночас, за його словами, торік підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали майже 900 кримінальних проваджень, зокрема 400 - щодо пропозиції надання неправомірної вигоди правоохоронцям, а понад 300 - щодо вчинення протиправних дій відносно працівників поліції.

Нагадаємо, що у  ГПУ створили департамент щодо катувань та інших злочинів правоохоронців

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29 01 2021 15:19
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