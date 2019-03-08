У назви Instagram і WhatsApp додадуть уточнення "від Facebook"
Змінені назви Instagram і WhatsApp з'являться в магазині додатків Apple і Google Play, а також усередині додатків. Водночас найближчим часом компанія не планує змінювати назву, що відображається на екрані мобільних пристроїв, повідомляє LB.ua.
Напередодні співробітникам Instagram і WhatsApp повідомили про заплановані зміни. За даними The Information, вони пов'язані з тим, що антимонопольні служби США вивчають процес придбання Фейсбуком цих додатків. Крім того, додавши позначку "від Facebook", компанія хоче підвищити репутацію Фейсбуку, яка погіршилася через скандали з витоком даних користувачів.
Прес-секретар Facebook Берті Томсон підтвердив інформацію про ребрендинг і WhatsApp. Він пояснив, що це потрібно, щоб вказати належність додатків до "сімейства Facebook". Видання зазначає, що співробітники Instagram і WhatsApp з тривогою сприйняли цю новину, оскільки "дистанція" від Facebook допомогла їм уникнути скандалів, пов'язаних з компанією.
Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафуза витік даних.
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